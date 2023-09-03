Глава Ростовской области взял на контроль дело о стрельбе в участника СВО

Расследование уголовного дела о стрельбе в участника спецоперации в Батайске взято под личный контроль губернатором Ростовской области Василием Голубевым, о чем глава региона написал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что виновные будут наказаны.

По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону, — написал Голубев.

Ранее вернувшегося из зоны СВО военного в Батайске избили толпой и расстреляли из травматического оружия в упор. Избиению предшествовала ссора военнослужащего близ кафе с неизвестным мужчиной, за которого вступились не менее 10 человек. Пострадавший получил различные травмы, сейчас он «ходит на перевязки». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Близкие мужчины сообщили, что избитый Вячеслав К. имел серьезный боевой опыт: был в командировках в Африке в составе ЧВК «Вагнер», а потом уехал на спецоперацию на Украине.

Избиение сопровождалось оскорблениями на национальной почве, а также из-за его участия в СВО. Мужчина, с которым Вячеслав К. вступил в конфликт, в какой-то момент достал травматическое оружие и 12 раз выстрелил в военного в упор.