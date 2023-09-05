Хинштейн обратится в Генпрокуратуру из-за нападения на бойца СВО в Батайске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн пообещал обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет из-за нападения на участника спецоперации в Батайске Ростовской области. В своем Telegram-канале он отметил, что дело было возбуждено в результате широкого общественного резонанса, но по статье «хулиганство», хотя, по словам депутата, в человека стреляли в упор.

Направляю запросы Генпрокурору и председателю СКР о проведении проверки, а также о возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав, — пояснил Хинштейн.

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября. Сообщалось, что вернувшегося из зоны СВО военного в Батайске избили толпой и расстреляли из травматического оружия в упор. Избиению предшествовала ссора военнослужащего близ кафе с неизвестным мужчиной, за которого вступились не менее 10 человек. Пострадавший получил различные травмы, сейчас он «ходит на перевязки». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Расследование уголовного дела взял под личный контроль губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он подчеркнул, что виновные будут наказаны.