Суд арестовал экс-главу организации — заказчика метро в Красноярске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-руководитель казенного учреждения «Краевое транспортное управление», выступавшего заказчиком проектировки метро в Красноярске, арестован по подозрению в превышении служебных полномочий, сообщили в прокуратуре Красноярского края. Как уточняется на сайте учреждения, уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» было возбуждено в ходе прокурорской проверки, выявившей ущерб бюджету в размере 742 млн рублей. Фамилия экс-руководителя не сообщается.

Бывший руководитель краевого учреждения 7 июля задержан в Москве, доставлен в Красноярск. 8 июля с учетом позиции прокурора ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 27 дней (по 3 сентября 2022 года), — сказано в сообщении прокуратуры.

По версии прокуратуры, в сентябре 2019 года в рамках реализации проекта «Чистый воздух» казенным учреждением «Краевое транспортное управление» был заключен контракт на корректировку проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена в Красноярске на сумму более 975 млн рублей. В декабре того же года руководитель учреждения подписал акт приема-передачи выполненных работ, однако работы не были выполнены в полном объеме, а положительное заключение Главгосэкпертизы отсутствовало.

Ранее по этому же делу был задержан бывший глава Росприроднадзора, ныне председатель совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олег Митволь. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Митволь признал вину по делу о хищении средств, которые были выделены на строительство метро в Красноярске, и заключил сделку со следствием для дальнейшего разоблачения соучастников.