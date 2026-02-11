Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения

Студенты Анапского индустриального техникума во время нападения вооруженного второкурсника отправляли родителям прощальные сообщения, передает Telegram-канал SHOT. Находясь в забаррикадированных кабинетах, они писали близким слова любви и надежды на лучшее.

Мамочка, я тебя очень люблю. Спасибо за все! Я не знаю, все ли будет хорошо. У нас теракт в АИТе, — приводит канал сообщение одной из учащихся.

По информации авторов, 17-летний студент второго курса открыл стрельбу из ружья в здании техникума. Как пишет SHOT, жертвой нападения стал охранник, который первым принял на себя удар и погиб на месте. Канал добавил, что еще трое пострадавших находятся в больнице, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Ранее в СК сообщили, что завели уголовное дело после стрельбы в АИТ. В ведомстве не стали указывать, по какой статье заведено дело, но подтвердили, что в результате нападения на учебное заведение есть погибший и пострадавшие.

Известно, что стрелявший студент учился на тройки в школе и имел проблемы с однокурсниками. Подросток также якобы переживал из-за развода родителей. В Сети сообщалось, что молодой человек мог открыть стрельбу из-за невыданного диплома — он якобы заплатил взятку в 500 тыс. рублей, чтобы получить документ раньше, но его обманули.