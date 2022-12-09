Стрелявшего в полицейских в Новошахтинске арестовали

Фото: СК РФ

Мужчина, устроивший стрельбу по сотрудникам полиции в Новошахтинске, арестован. Постановление о заключении его под стражу вынес Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. В СИЗО мужчина проведет два месяца, сообщает ТАСС.

Рассмотрев ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, <...> суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2023 года включительно, — цитирует агентство слова судьи.

Инцидент со стрельбой в Новошахтинске произошел 6 декабря. Ранение получил один сотрудник полиции, угрозы для его жизни нет. На следующий день нападавший был задержан. Его зовут Павел Николин, ранее он был судим за кражу и разбой.

Telegram-канал Baza сообщал, что Николин отбывал срок в ИК-4 города Уфы. Канал отмечал, что там его завербовали в ЧВК «Вагнер», однако в ноябре он передумал участвовать в СВО и сбежал. В пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, заявили, что оперативная группа ЧВК «Вагнер» проверит принадлежность напавшего на полицейских в Новошахтинске к вооруженному формированию.