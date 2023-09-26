Старовойт заявил об атаке дрона ВСУ на электроподстанцию в Курской области

Фото: МО Украины

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал электрическую подстанцию, расположенную в селе Снагость Курской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, дрон сбросил на подстанцию взрывное устройство, в результате инцидента семь населенных пунктов были обесточены. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено семь населенных пунктов, — говорится в сообщении.

Старовойт подчеркнул, что в результате атаки украинского беспилотника никто не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению работы электроподстанции, как только того позволит обстановка, подытожил он.

Вечером в понедельник, 25 сентября, Роман Старовойт обратился к жителям региона и заявил, что на его территории работают средства противовоздушной обороны. Он призвал сохранять спокойствие. Позднее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении по меньшей мере трех беспилотников ВСУ. Также дроны были уничтожены и на территории соседней с Курской Белгородской области.