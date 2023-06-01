Губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ села Гоголевка

Фото: t.me/gubernator_46

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что село Гоголевка Суджанского района обесточено из-за атаки со стороны ВСУ. По его словам, на подстанцию был сброшен боеприпас с беспилотника.

Очередная атака на мирных жителей со стороны Украины. Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Жители населенного пункта остались без света. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налета, — написал Старовойт.

Губернатор заверил, что в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

31 мая российские средства ПВО сбили в Курской области беспилотник ВСУ британского производства Malloy Aeronautics T150. БПЛА нес боевой заряд — к аппарату была подвешена мина. T150 залетел в приграничный регион России впервые. В Великобритании заверяли, что отправляли эти беспилотники Украине, чтобы они доставляли грузы солдатам ВСУ, а не использовались в горячих точках. Помимо мины на корпусе БПЛА был закреплен ретранслятор на случай прерывания связи по основному каналу коммуникаций.