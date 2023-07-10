Стало известно время ожидания в пробке на Крымском мосту Время ожидания в пробке на Крымском мосту сократилось до 40 минут

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Время ожидания в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи во второй половине дня 10 июля составило менее 40 минут, сообщила корреспондент NEWS.ru. Очередь из автомобилей в направлении Крыма составляла около пяти километров, время стояния примерно такое же.

Пробка со стороны Керчи на материк: время стояния менее 40 минут, восемь полос и машины едут вполне шустро. (Мы проезжали с 16:50 до 17:28) Досмотр машин очень быстро, ребята, которые осуществляют проверку вещей, вежливые. Со стороны Керчи также достраивают еще посты, чтобы увеличить проходимость машинопотока. В Крым пробка около пяти километров, это примерно тоже около 40 минут, — сообщила корреспондент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил причину пробок на Крымском мосту необходимостью обеспечения его безопасности. Представитель Кремля признал, что определенные издержки есть и будут, поскольку движение нельзя сделать бесконтрольным. При этом Песков добавил, что принимаются меры для того, чтобы минимизировать издержки и обеспечить все удобствами для граждан и туристов.

По состоянию на 08:00 10 июля в очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края стояло около 850 машин. Время ожидания проезда достигало четырех часов. При этом со стороны Керчи пробок не было.