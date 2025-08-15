Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 08:43

Стало известно, смягчат ли приговор экс-губернатору Сахалина

Хабаровский суд отказался смягчить приговор экс-губернатору Сахалина Хорошавину

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин во время оглашения приговора в Южно-Сахалинском городском суде Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин во время оглашения приговора в Южно-Сахалинском городском суде Фото: Кирилл Ясько/РИА Новости

Хабаровский краевой суд отказался смягчить приговор экс-губернатору Сахалина Хорошавину, сообщила пресс-служба судов Хабаровского края в своем Telegram-канале. До этого подобное решение принял районный суд города, после чего сторона защиты обратилась к вышестоящей инстанции.

Оставлено без изменения постановление <…> об отказе в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания бывшему губернатору Сахалинской области, — говорится в сообщении.

В конце апреля 2022 года городской суд Южно-Сахалинска признал виновным экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина по второму коррупционному делу. Чиновнику было назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в 500 млн рублей.

В феврале 2018 года суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора виновным в получении девяти взяток и легализации преступных доходов, приговорив к 13 годам лишения свободы, а также к штрафу в 500 млн рублей. Позднее Хорошавину и его подельникам предъявили новые обвинения в коррупции.

