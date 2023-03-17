Стало известно, сколько территории Артемовска контролируют российские силы Советник врио главы ДНР Гагин: российские силы контролируют около 70% Артемовска

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Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Российские силы контролируют около 70% территории Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее также стало известно, что ВС РФ зашли на территорию завода АЗОМ в городе.

Если говорить об Артемовске: наши силы сейчас контролируют порядка 60%, может даже уже более — до 70 % самого города, — сказал он.

17 марта врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие продолжают продвигаться вглубь промзоны в Артемовске, им удалось закрепиться в здании завода АЗОМ. По его словам, там шли ожесточенные бои.

Он уточнил, что военнослужащие ВС России пытаются продвинуться к центру Артемовска с северного и южного направлений и у них это постепенно получается. Кроме этого, российские военные помешали украинским войскам вывести несколько взводов из Артемовска, добавил врио главы ДНР.

15 марта Гагин заявлял, что российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.