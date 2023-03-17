Российские войска закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске Пушилин: российские войска закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Российские военнослужащие продолжают продвигаться вглубь промзоны в Артемовске, сейчас им удалось закрепиться в здании завода АЗОМ, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, сейчас там идут ожесточенные бои, передает РИА Новости.

Российским подразделениям удалось закрепиться на заводе АЗОМ в Артемовске, идет продвижение вглубь промзоны, — сказал Пушилин.

Он уточнил, что военнослужащие ВС России пытаются продвинуться к центру Артемовска с северного и южного направлений и у них это постепенно получается. Кроме этого, российские военные помешали украинским войскам вывести несколько взводов из Артемовска, добавил врио главы ДНР.

15 марта советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявлял, что российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.

Он также утверждает, что отдельные части украинских войск предпринимают попытки отступления из Артемовска по проселочным дорогам и полям. При этом из-за весенней распутицы украинская военная техника застревает в грязи и становится легкой мишенью.