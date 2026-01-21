Стало известно, откуда ВСУ могли запустить дроны на Адыгею

Вооруженные силы Украины могли запустить беспилотники, которые атаковали Республику Адыгея, из подконтрольных районов Херсонской области, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, дроны преодолевают значительное расстояние над акваторией Черного моря.

Беспилотники ВСУ, которые атаковали Республику Адыгею, летят, как правило, над Черным морем, преодолевая расстояние около 1 тыс. км. Думаю, что скоро это для Украины закончится. Все к этому идет. Мне кажется, БПЛА были запущены, вероятнее всего, из Херсонской области — из тех районов, которые временно подконтрольны ВСУ. Оттуда запускают дроны по Краснодарскому краю и Крыму. Атака беспилотников на Адыгею — это чистый теракт Вооруженных сил Украины, — высказался Дандыкин.

Ранее глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил, что в результате атаки украинских дронов на регион, количество пострадавших увеличилось до 11 человек. Он отметил, что девять жителей госпитализированы. По его словам, в связи с инцидентом был введен режим чрезвычайной ситуации районного уровня.