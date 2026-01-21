Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 10:17

Стало известно, откуда ВСУ могли запустить дроны на Адыгею

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли запустить дроны на Адыгею из Херсонской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины могли запустить беспилотники, которые атаковали Республику Адыгея, из подконтрольных районов Херсонской области, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, дроны преодолевают значительное расстояние над акваторией Черного моря.

Беспилотники ВСУ, которые атаковали Республику Адыгею, летят, как правило, над Черным морем, преодолевая расстояние около 1 тыс. км. Думаю, что скоро это для Украины закончится. Все к этому идет. Мне кажется, БПЛА были запущены, вероятнее всего, из Херсонской области — из тех районов, которые временно подконтрольны ВСУ. Оттуда запускают дроны по Краснодарскому краю и Крыму. Атака беспилотников на Адыгею — это чистый теракт Вооруженных сил Украины, — высказался Дандыкин.

Ранее глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил, что в результате атаки украинских дронов на регион, количество пострадавших увеличилось до 11 человек. Он отметил, что девять жителей госпитализированы. По его словам, в связи с инцидентом был введен режим чрезвычайной ситуации районного уровня.

ВСУ
Россия
Украина
Адыгея
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист предупредил об ответственности за рекламу наркошопов в пабликах
Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора
Подросток проломил череп, катаясь на тюбинге во Владивостоке
Названы города, куда могут перенести ВЭФ из Давоса
Таксист почти до смерти избил пассажирку, которая отказала ему в сексе
Частный дом обрушился на хозяина в результате взрыва бытового газа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 января: где сбои в России
Алиев сообщил о запросе Армении на транзит через Азербайджан в Россию
Маск призвал отказаться от инновационных технологий, речь идет о ChatGPT
Смелая фотосессия 16-летней Анны Пересильд для рекламы вызвала споры в Сети
Мать Свечникова рассказала, чем найденное в Турции тело похоже на его сына
В Госдуме предложили увеличить компенсацию из-за стихийных бедствий
Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча
Россиянам дали советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду
Минобороны России заявило о наборе «дроновых солдат»
Поезд с пассажирами сошел с рельсов на юге Польши
Гладков описал обстановку в Белгородской области после атаки ВСУ
«Взлетит на воздух»: Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
В Европе допустили передачу Гренландии ради выгоды
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.