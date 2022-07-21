Стало известно, откуда приехала семья девочки, на которую напала обезьяна Детский омбудсмен: семья девочки, на которую напала обезьяна, приехала из Харькова

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Семья девочки, на которую набросилась обезьяна в Мытищах, приехала из Харькова. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, сотрудники правоохранительных органов установили личность владельца животного, пишет РИА Новости. Чиновница отметила, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии в больнице. Мишонова подчеркнула, что местные власти будут добиваться ответственности хозяина питомца за нанесенный ущерб здоровью двухлетнего ребенка.

Владелец животного установлен. В деле разбираются правоохранительные органы. Девочка в тяжелом состоянии находится в больнице. Семья приехала из Харькова. Пока не понятно, на каких основаниях животное содержалось в частном зоопарке, — заявила Мишонова.

Инцидент произошел в подмосковном Терпигорьево, где обезьяна сбежала из домашнего зоопарка и напала на двухлетнего ребенка. Животное покусало девочку до крови — ребенка доставили в реанимацию. У девочки диагностировали глубокие порезы на теле и переломы пальцев.

Позже ветеринарный врач Михаил Шеляков назвал возможные причины нападения животного на ребенка. По его словам, это связано со схожестью повадок детей и приматов.