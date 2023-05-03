Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа под Саратовом Минздрав: пострадавшие при взрыве газа под Саратовом находятся в крайне тяжелом состоянии

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Состояние двоих пострадавших в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в городе Энгельс Саратовской области оценивается как крайне тяжелое. Об этом в своем Telegram-канале написал министр здравоохранения региона Олег Костин. По его данным, у обоих пострадавших диагностированы термоингаляционная и контузионная травмы, ожоги второй-третьей степени на площади порядка 50% тела, а также шок третьей степени.

В городе Энгельс <...> произошел взрыв бытового газа. Пострадали два человека. Женщина 69 лет <...> состояние крайне тяжелое, доставлена в областной центр комбустиологии. Мужчина 66 лет <...> состояние крайне тяжелое, доставлен в областной центр комбустиологии, — написал Костин.

Ранее сообщалось о том, что инцидент произошел в ночь на среду, 3 мая, в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Полтавская. После хлопка газа начался пожар на площади 15 квадратных метров. Два человека были госпитализированы, 35 эвакуировали.

25 апреля сообщалось о взрывах в центре Москвы. По данным СМИ, рабочие оставили баллоны с газом между двумя домами, которые впоследствии загорелись. Местных жителей временно эвакуировали из их домов.