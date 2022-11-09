Стало известно о проверке в интернате из-за фото со связанными детьми Детский омбудсмен Попова: жалоб на содержание детей в интернате под Воронежем не поступало

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Жалоб на нарушения прав детей в Бутурлиновском детском доме-интернате для умственно отсталых детей не поступало, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова. Отмечается, что причиной проверки стала появившаяся в Telegram-каналах фотография связанных и привязанных к кроватям детей.

На момент посещения в учреждении находились 145 человек. Из них детей-сирот – 50 человек, родительских детей – 41 человек, лиц старше 18 лет – 54 человек. Следов физического воздействия на воспитанниках детского дома-интерната мы не увидели. Жалоб со стороны родителей (законных представителей), воспитанников или персонала учреждения на нарушения прав детей к членам также делегации не поступало, — говорится в сообщении Поповой.

Ранее издание «Блокнот Воронеж» уличило сотрудников Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей в издевательствах над детьми. Соответствующие фотографии от источника опубликованы на сайте издания. Как утверждается, на фотографиях показаны дети, которых связали в воспитательных целях без назначения психиатра. Следствие заявило о возбуждении уголовного дела по статье об истязании двух и более несовершеннолетних.