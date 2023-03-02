Стало известно о погибшем при обстреле ВСУ в Курской области Старовойт: один человек погиб, один ранен при обстреле Теткино в Курской области

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Один человек погиб, один ранен при обстреле Вооруженными силами Украины поселка Теткино в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, под огнем оказалось двое мужчин.

В результате обстрела ВСУ в поселке Теткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи, — написал Старовойт.

Он добавил, что всего было зафиксировано пять прилетов. По предварительной информации, повреждения осколками получили три дома. В результате обстрела в Теткино нарушено электроснабжение.

При этом глава поселка Теткино Сергей Призенко предположил, что ВСУ действовали с территории «небольшого города» Белополье, расположенного на территории Сумской области (Украина). Он подтвердил, что один человек погиб и еще один — получил ранения средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что поселок Теткино в Курской области попал под обстрел. Старовойт отмечал, что российские военнослужащие открыли ответный огонь по позициям противника.