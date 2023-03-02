Один человек погиб, один ранен при обстреле Вооруженными силами Украины поселка Теткино в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, под огнем оказалось двое мужчин.
В результате обстрела ВСУ в поселке Теткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи, — написал Старовойт.
Он добавил, что всего было зафиксировано пять прилетов. По предварительной информации, повреждения осколками получили три дома. В результате обстрела в Теткино нарушено электроснабжение.
При этом глава поселка Теткино Сергей Призенко предположил, что ВСУ действовали с территории «небольшого города» Белополье, расположенного на территории Сумской области (Украина). Он подтвердил, что один человек погиб и еще один — получил ранения средней степени тяжести.
Ранее стало известно, что поселок Теткино в Курской области попал под обстрел. Старовойт отмечал, что российские военнослужащие открыли ответный огонь по позициям противника.