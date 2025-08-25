Стало известно о госпитализации жителя Курщины, возвращенного с Украины Один из возвращенных с Украины жителей Курской области попал в больницу

Житель Курской области, возвращенный с территории Украины, был помещен в кардиологическое отделение областной больницы, написала в своем Telegram-канале врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная. По ее словам, еще один человек, который ранее получил ранение, прошел обследование у хирурга.

Один из пациентов был госпитализирован в кардиологическое отделение Курской областной больницы. Еще один человек, ранее получивший ранение на оккупированной территории, осмотрен хирургом непосредственно в пункте временного содержания, — рассказала Письменная.

Она уточнила, что всем возвращенным гражданам оказывается комплексная медицинская помощь. По прибытии в Курск их осмотрел врач-терапевт. Кроме того, у них взяты необходимые анализы. Всех прибывших граждан обеспечили препаратами, а также тонометрами и глюкометрами.

Ранее в Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД с российскими военными, которых вернули из плена. В воскресенье, 24 августа, состоялся обмен в формате «146 на 146». В числе освобожденных оказались восемь жителей Курской области. Россиян из приграничных районов после плена доставили в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь. Военные по прибытии в Россию пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.