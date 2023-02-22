В Подмосковье рассказали, как возникла идея промышленной ипотеки Зампред правительства Подмосковья Зиновьева: бизнес попросил власти ввести промышленную ипотеку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея промышленной ипотеки возникла в Московской области, о такой мере поддержке попросил бизнес у местных властей, рассказала зампред правительства Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева. Она рассказала «360», что первый подобный ипотечный займ был выдан в городе Чехов Московской области компании «Электростарт».

Это был вопрос бизнеса, и бизнес это просил. <...> В конце ноября были подписаны первые соглашения с банками, выделены первые лимиты, и уже в конце декабря у нас в Московской области была подписана первая в стране промышленная ипотека. Это компания из Чехова, называется она «Электростарт», производит металлические конструкции для линий освещения, — поделилась министр.

По словам Зиновьевой, сейчас заявки оставили еще 17 компаний на общую сумму четыре млрд рублей. Промышленную ипотеку берут те фирмы, которым сложно самостоятельно построить производство. На данный момент она выдается сроком на семь лет под 3% или 5% годовых, а предельная сумма составляет 500 млн рублей.

Зиновьева уточнила, что в правительстве рассматривают возможность увеличить суммы до двух млрд рублей, а срок выплат — до 10-15 лет. Министр считает, что это позволит большему количеству компаний обратиться за помощью.

Президент России Владимир Путин выступил с предложением создать промышленную ипотеку по ставке 5% годовых в июне прошлого года. Глава государства уточнил, что право на ипотечные займы получат предприятия, готовые построить новые производства.