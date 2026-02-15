Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 10:49

Стало известно, когда пройдет суд над экс-главой самарского Минздрава

Рассмотрение дела экс-главы Минздрава Самары Беняна назначили на 17 февраля

Армен Бенян Армен Бенян Фото: Сергей Тарасов/РИА Новости
Суд Советского района Самары приступил к рассмотрению уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего министра здравоохранения региона Армена Беняна 17 февраля, сообщает ТАСС. Заседание назначено на 13:00 по московскому времени.

Предварительное слушание 17 февраля в 14:00 (13:00 мск), — сказано в карточке дела.

Чиновник возглавил Минздрав Самарской области в 2020 году. В ноябре 2024 года губернатор региона Вячеслав Федорищев отправил его в отставку, мотивировав такое решение выявленными недостатками в работе скорой помощи. Уголовное дело против Беняна возбудили в декабре 2024-го. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее силовики задержали замначальника и ведущего эксперта ФКУ «Управление магистрали Москва — Бобруйск Федерального дорожного агентства». Их подозревают в получении взятки в размере 5,5 млн рублей. По версии следствия, чиновники получили эту сумму от представителя коммерческой структуры.

До этого исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Андрей Сигута стал фигурантом уголовного дела за взяточничество. Предполагается, что он получил от директора коммерческой фирмы 4,8 млн рублей.

