31 марта 2026 в 13:20

Стало известно, как помогают потерявшим зрение бойцам СВО в Подмосковье

В центре имени Мещерякова реабилитируются потерявшие зрение бойцы СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Семейном центре имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде проходят реабилитацию бойцы СВО со всей России, которые потеряли зрение, пишет 360.ru со ссылкой на директора учреждения Сергея Захарова. Там им оказывают психологическую помощь, социализируют и поддерживают в дальнейшем трудоустройстве.

Все пространство здесь — и внутреннее, и внешнее — создано таким образом, чтобы имитировать городскую среду. Учреждение открыли в 2024 году. Это 17 тыс. квадратных метров застройки, девять гектаров земли. Наш центр — уникальный, аналогов которому нет в России, — отметил Захаров.

В реабилитации ветеранов СВО активно используются роботизированные комплексы, позволяющие существенно сократить сроки восстановления. Специальные тренажеры помогают восстановить координацию движений и пространственную ориентацию — это особенно важно для тех, кто потерял зрение внезапно.

Центр предлагает бойцам не только медицинскую реабилитацию, но и освоение новых специальностей. Учебные классы оснащены компьютерами с азбукой Брайля и высокотехнологичными очками: встроенный искусственный интеллект подробно голосом описывает все, что происходит вокруг. Также при содействии общества слепых каждый желающий ветеран может завести собаку-поводыря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что третий модуль программы «Герои Подмосковья» будет посвящен региональному и муниципальному управлению. Он отметил, что переподготовку пройдут кадры из числа участников СВО.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
