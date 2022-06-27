Стало известно, как Подмосковье справляется с санкциями Министр экономики Московской области Масленкина: экономическая ситуация в регионе стабильная

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Экономическая ситуация в Подмосковье стабильная, санкции на неё пока что значительно не повлияли, сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина РИАМО. Она отметила, что показатели в сфере промышленности выросли на 7%, а в обрабатывающем производстве — на 7,6%.

Итоги четырёх месяцев текущего года показали, что влияние внешних санкций на экономику пока не ярко выраженное, ситуация в целом стабильная. Промышленность показала рост на 7,34%. Обрабатывающие производства — основа промышленности региона — выросли на 7,6%, — сказала Масленкина.

Она добавила, что на 46,4% (до 176 млрд рублей) по итогам января — апреля вырос объём строительных работ. Это второе место по показателям в России после Москвы. Также на 32% увеличился грузооборот транспорта.

Но вот на товарном рынке по итогам четырёх месяцев показатели упали: снизился розничный товарооборот на 5,7%, оборот оптовой торговли — на 5,5%.

Ранее в Подмосковье ввели налоговые льготы для инвесторов, вложивших основные средства в строительство объектов, стоимостью не менее 50 млн рублей. Им снизят ставку налога на прибыль организаций на 4,5% процентных пункта в течение четырёх последовательных налоговых периодов.