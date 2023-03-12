Стало известно, как бомбардировщик B-52 США готовились «встречать» в России «Фонтанка»: силы Балтфлота следили за американским самолетом B-52 в Финском заливе

Фото: EPA/ТАСС

бомбардировщик B-52

Издание «Фонтанка» со ссылкой на источник сообщило, что российские военные знали о полете американского стратегического бомбардировщика B-52 вблизи границ Калининградской области и в случае необходимости были готовы к незамедлительной реакции. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», самолет, способный нести ядерные боеголовки, выполнял маневры в нейтральных водах Балтийского моря. Отмечалось, что борт вылетел с территории Польши и сделал крюк в Финском заливе, развернувшись в обратном направлении от границ России. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

Дежурные силы Балтийского флота были осведомлены о его полете, следили за самолетом на всем протяжении его полета около границ Российской Федерации и Калининградской области в частности. В случае чего готовы были незамедлительно среагировать, — сообщил источник.

По одной из версий, экипаж бомбардировщика мог отрабатывать ракетный удар по России. Издание NewsFrol утверждало, что американский B-52 вышел на позицию для проведения атаки по Санкт-Петербургу в районе острова Готланд, что расположен примерно в 200 километрах от города на Неве.

В начале марта стало известно о переброске в Европу американского «самолета Судного дня» E-6B Mercury, призванного играть ключевую роль в координации военно-морского флота в случае ядерной войны. Европейское командование ВС США сообщало о прибытии борта в Исландию и встречах экипажа с дипломатами и военными.