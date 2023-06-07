В Новосибирском селе ищут хозяина кота редкой и самой дорогой в мире породы В Новосибирской области местная жительница нашла в огороде кота самой дорогой в мире породы

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Кошка породы Саванна

В селе Барышево Новосибирской области волонтеры и сотрудники Центра реабилитации диких животных отловили экзотического кота, которого сибирячка нашла в огороде. Выяснилось, что животное оказалась породы саванна, которая на данный момент считается редкой и самой дорогой в мире. Цена на таких котов варьируется от 200 тысяч до полутора миллионов рублей. Одна из волонтеров рассказала KP.RU, что для поимки животного была организована инициативная группа. Сейчас зоозащитники занимаются поисками хозяев питомца.

Мы сформировали инициативную группу: сотрудники центра, волонтеры помощи кошкам и собакам. Наша задача была — отловить, оказать первую помощь и решить дальнейшую судьбу кота. Сначала мы подумали, что в огороде виверровая кошка или гибрид с дальневосточным котом, — рассказала волонтер.

По словам девушки, они начали искать старых хозяев до того, как поймали животное, но пока никто не откликнулся. Официальные заводчики, которых всего двое в России и двое в Казахстане, тоже не слышали о пропавших котах. Кроме того, никто в последнее время не продавал котят саванна в Новосибирске. У пойманного зверя также не оказалась чипа, поэтому его владельцы, скорее всего, являлись неофициальными заводчиками.

Сбежать кот мог откуда угодно и пройти до 100 км за сутки. Жители Барышево говорят, что видели его в селе в течение недели. Он блудил и голодал. Ветеринары говорят, что хозяин держал его в тесной клетке и плохо убирал ее. Об этом говорят заживающие ожоги от мочи на подушечках лап, — подчеркивает волонтер.

После публикации записи о найденном коте самой дорогой породы зоозащитникам поступило множество звонков и сообщений. Сейчас специалисты передали животное на передержку. Они хотят найти коту хозяина, у которого есть опыт работы с животными и который сможет обеспечить ему должный уход.

Экзотического кота на своем участке местная жительница обнаружила 19 мая. Она рассказала, что животное по размеру больше мей-куна и похоже на леопарда. По ее словам, кот не давал к себе подойти и шипел, но при этом агрессию не проявлял.