Сибирячка обнаружила на своем участке экзотического кота В Новосибирской области местная жительница обнаружила на своем участке кота неизвестной породы

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В Новосибирской области в селе Барышево местная жительница обнаружила на своем участке экзотического кота. Она рассказала «КП-Новосибирск», что животное по размеру больше мей-куна и похоже на леопарда. Женщина отметила, что кот не дает к себе подойти и шипит, но при этом агрессию не проявляет. Она уточнила, что уходить с участка животное отказывается.

Я утром уезжала к врачу, днем вернулась, зашла в дом, сначала ничего не заметила, а потом у соседа залаяли собаки, я вышла и увидела там большого кота. Он явно необычный — на леопарда похож. Клыки огромные, сам больше моего мейнкуна на порядок. Подойти к себе не дает, шипит, но, вообще, слишком агрессивно себя не ведет, — рассказала местная жительница.

Женщина уточнила, что кота она покормила, после чего он немного поспал. Она отметила, что не знает, как поступить с животным. Сибирячка предполагает, что экзотический кот мог быть домашним, но либо сбежал, либо оказался на улице из-за того, что его выкинули хозяева. Куратор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова предположила, что животное может быть породы саванна. Она отметила, что волонтеры постараются помочь разобраться в ситуации.

Биолог Алексей Яновский тоже высказал свое предположение о породе кота. Он считает, что это может быть дальневосточная кошка рыболов, которая не боится воды и умеет ловить рыбу. Он отметил, что животное точно не местное, так как в Новосибирской области среди диких пород встречаются только рыси.

В Новосибирске горожане ранее подобрали на улице и выхаживают дикого коршуна, который был не способен самостоятельно передвигаться из-за мышечного воспаления. О птице люди заботятся самостоятельно с помощью консультаций специалистов.