Жители Новосибирска спасли больного коршуна

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

В Новосибирске горожане подобрали на улице и выхаживают дикого коршуна, который был не способен самостоятельно передвигаться из-за мышечного воспаления, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на информацию в местных соцсетях. О птице люди заботятся самостоятельно с помощью консультаций специалистов.

Издание рассказывает, что правильно ухаживать за пернатым хищником волонтерам рассказали в Новосибирском центре реабилитации диких животных. В ветеринарной клинике дикой птице сделали рентген и провели осмотр, выяснив, что все кости у коршуна целы, однако по какой-то причине сильно воспалена мышечная ткань.

По словам добровольцев, которые помогают птице, пока она живет в коробке, накрытой тканью. У коршуна хороший аппетит, он регулярно принимает лекарства.

Сообщается, что ветеринары уверены в скором выздоровлении пациента и порекомендовали попробовать дать птице полетать через три дня. Если хищник взлетит, то сможет благополучно вернуться в дикую природу. Если же птица не сможет встать на крыло, ее придется содержать в домашних условиях.

Ранее в Новосибирске практикантка из ветклиники попала под подозрение в намеренном убийстве кота. При просмотре камер видеонаблюдения было установлено, что девушка три раза вводила животному неустановленный препарат, дважды питомца удалось откачать.