Стали известны возможные причины жесткой посадки Ан-24 в Иркутской области Аэропорт Усть-Кута: причиной аварийной посадки Ан-24 могла быть плохая погода

Причиной аварийной посадки самолета Ан-24 в Иркутской области могла быть плохая погода, считает заместитель генерального директора по авиационной безопасности и транспортной безопасности аэропорта Усть-Кут Тарас Тарасов. Кроме того, существуют версии, что жесткая посадка произошла по вине командира или из-за неисправности одного и двигателей, пишет «КП-Иркутск».

Погода утром выдалась очень переменчивой. За полчаса до инцидента с Ан-24, успешно прошла посадка самолета другой авиакомпании <...> Считаю, что экипажу помешали дождь и туман, которые ухудшили видимость. К слову, спустя 15 минут после аварийной посадки метеорологические условия вновь пришли в норму, — предположил сотрудник аэропорта.

Генерал-майор авиации, преподаватель иркутского филиала МГТУ ГА Александр Барсуков убежден, что в происшествии роль сыграл человеческий фактор. Он объяснил, что существуют минимальные значения высоты нижней границы, ниже которой выполнение посадки, взлета или полетов запрещено. По его словам, неверное решение могло было быть принято из-за неопытности или невнимательности капитана.

По предварительной информации сотрудников авиакомпании, до приземления члены экипажа предупреждали о проблеме с одним из двигателей, что могло заставит самолет сделать крен.

17 августа Ан-24 с поврежденным крылом совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Самолет, летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, у него подломилась передняя стойка шасси и повредилось крыло. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.