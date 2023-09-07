Появилось видео из квартиры в Раменском после атаки беспилотника SHOT: в Раменском во время атаки дрона ВСУ в квартире вылетели окна

Фото: t.me/vvgladkov

В результате ночной атаки беспилотника ВСУ в одной из многоэтажек в Раменском выбило окна, сообщает Telegram-канал SHOT. Вместе с рамой оно приземлилось прямо у ног спавшей на кровати молодой пары.

На кадрах, которые опубликовал канал, можно увидеть осколки стекла на постели и рядом с ней. В результате инцидента был поврежден балкон. Жильцы серьезных ранений не получили. Как пишет SHOT, они отделались легкими царапинами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Местные власти готовы предложить хозяевам пострадавших квартир услуги по восстановлению жилья или компенсационные выплаты

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, российские военные ночью предотвратили попытку атаки ВСУ тремя беспилотными летательными аппаратами. Два дрона были сбиты в Ростовской области, один — в Подмосковье. До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщил, что силы ПВО сбили в небе над городом два беспилотных летательных аппарата. По его словам, в результате происшествия один человек получил легкие повреждения.