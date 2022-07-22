Стали известны подробности состояния девочки, на которую напала обезьяна SHOT: врачи перевели из реанимации в обычную палату девочку, на которую напала обезьяна

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Девочку, на которую набросилась обезьяна в Мытищах, перевели из реанимационного отделения в обычную палату. По информации Telegram-канала SHOT, врачам удалось успешно провести операцию по восстановлению подвижности пальцев ребенка. Уточняется, что животное прогрызло руки и ноги пострадавшей, задев сухожилия.

Девочку, которую покусала сбежавшая обезьяна в Подмосковье, перевели из реанимации в обычную палату. Животное прогрызло руки и ноги ребенка, повреждены сухожилия. Врачи вовремя провели операцию — удалось восстановить подвижность пальцев, — сказано в сообщении.

21 июля обезьяна сбежала из домашнего зоопарка и напала на двухлетнюю девочку. Медики диагностировали у ребенка обширную кровопотерю, глубокие порезы и переломы пальцев. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, девочку прооперировали.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков назвал возможные причины нападения животного на ребенка. По его словам, это связано со схожестью повадок детей и приматов.