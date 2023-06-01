Стали известны подробности падения трибун в Ростове-на-Дону Мать одного из школьников рассказала о спасении детей после падения трибун в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону, где произошло обрушение

В Ростове-на-Дону во время второго тайма детского футбольного матча на Гребном канале начался сильный ливень, от которого взрослые и дети попытались укрыться на трибунах под навесом, рассказала мать одного из пострадавших школьников. В беседе с «КП — Ростов-на-Дону» женщина отметила, что после падения трибун взрослые стали самостоятельно спасать оставшихся под завалами. Пострадавшего сына мать передала медикам, а сама пошла помогать остальным вытаскивать детей. По ее словам, они стали долбить пластиковую крышу, которую было невозможно поднять, чтобы вытащить пострадавших.

Вокруг стонали и дети, и взрослые. Я слышала, как мальчишки плакали и кричали: «Мамочка, помоги!» <...> Мы начали долбить пластиковую крышу, чтобы вытащить остальных, — вспоминает женщина.

Мать пострадавшего рассказала, что ее сын получил серьезные травмы при падении. Ребенок попал в реанимацию Детской областной больницы, где ему наложили швы. Мальчик находился под кислородной маской, но в сознании: врачи не стали делать наркоз, чтобы пострадавший не впал в кому. По словам женщины, соседом сына по палате оказался мальчик, чья мать погибла при падении трибуны.

В реанимации вместе со Степой лежал мальчик, чья мама погибла. И мой ребенок очень боялся, что и меня не стало, — рассказывает женщина.

Она также поблагодарила футболистов футбольного клуба «Ростов», которые навестили пострадавших в больнице. Женщина отметила, что они смогли поднять настроение школьникам, принесли им фрукты и подарки.

В региональном управлении Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Областная прокуратура контролирует ход расследования.

30 мая в 16:25 во время футбольного матча детских команд в Ростове-на-Дону порывами шквалистого ветра сборные конструкции зрительских трибун перевернуло. В результате обрушения 36 человек пострадали, мать одного из детей погибла.