Стали известны подробности массового убийства под Херсоном РИАН: военные могли совершить убийство под Херсоном в состоянии опьянения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое задержанных по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области, по предварительным данным, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его информации, подозреваемые сожгли тела двух убитых, которые были их знакомыми, чтобы скрыть следы преступления. Также они сожгли дом местных жителей, в котором продавалось спиртное.

Источник агентства уточняет, что подозреваемые убили женщину и двух своих знакомых, после чего сожгли их тела в лесопосадке. Затем они направились к главе поселка Абрикосовка, где убили ее и ее мужа, после чего подожгли их дом.

Ранее СМИ сообщали, что в результате трагедии в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка жертвами стали семь человек. Среди них — глава поселка Абрикосовка Любовь Тымчак, четыре мирных жителя и, предположительно, двое сотрудников силовых структур.

Двое военнослужащих, подозреваемых в совершении преступления, задержаны в Херсонской области. По предварительным данным, они уже дали признательные показания. Отмечается, что одним из предполагаемых преступников оказался неоднократно судимый житель Новосибирской области.