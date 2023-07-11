Стали известны подробности исчезновения туристов в Пермском крае Гид-проводник Остапенко: пропавшие в Прикамье туристы могли застрять на маршруте из-за обмеления реки

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Группа туристов из 22 человек, пропавшая в Пермском крае во время сплава по Усьве, могла застрять на маршруте из-за обмеления реки, рассказал RT местный гид-проводник Александр Остапенко. По его словам, в регионе стоит жара, в реке произошло падение уровня воды. Гид исключил, что с туристами могла произойти трагедия, поскольку на маршруте не встречается опасных участков.

Они физически просто не могут пройти этот маршрут. Я уверен на 99%, что это именно уровень воды. Переживать, что случилась трагедия, не стоит — там нет таких опасных участков, — заявил Остапенко.

В Пермском крае во время сплава по маршруту Средняя Усьва — Усьва пропала группа туристов из 22 человек, половина из которых — дети. Группа начала свой путь 4 июля и должна была прибыть в конечную точку маршрута 9 июля, но не вышла на связь. В МЧС предположили, что завершить сплав группе мог помешать низкий уровень воды.

Ранее в Северной Осетии трое альпинистов сорвались со склона. Туристы сорвались с гребня Комлагат и скатились по леднику порядка трехсот метров. Они остались живы, однако получили травмы, включая переломы.