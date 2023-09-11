Стали известны победители губернаторских выборов в двух регионах Гусев и Цивилев победили на выборах глав Воронежской и Кемеровской областей

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Александр Гусев

Действующие губернаторы Воронежской и Кемеровской областей Александр Гусев и Сергей Цивилев победили на выборах глав регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК России. По количеству набранных голосов они значительно опередили других кандидатов на эти посты.

Так, по итогам обработки 100% бюллетеней Гусеву удалось заручиться поддержкой 76,83% избирателей в Воронежской области. За Цивилева проголосовали 85,24% избирателей Кузбасса.

Кроме того, на выборах в Законодательное собрание Кемеровской области лидирует партия «Единая Россия». По результатам обработки 100% бюллетеней, она набрала 69,42% голосов. За кандидатов от ЛДПР и КПРФ проголосовали 9,30% и 8,87% избирателей соответственно. Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» набрала 5,41% голосов, «Новые люди» — 5,36%.

Ранее стало известно, что на выборах главы Московской области победил действующий губернатор Андрей Воробьев. По результатам обработки 100% протоколов он получил 83,68% голосов избирателей.

На выборах мэра Москвы победу одержал действующий градоначальник Сергей Собянин. По данным ЦИК России, он набрал 76,39% голосов. Собянин ранее поблагодарил жителей Москвы за поддержку на выборах и пообещал сделать российскую столицу «еще круче».