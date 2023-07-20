Стала известна судьба пропавшей в Омской области 36-летней женщины СК России: муж пропавшей жительницы Омской области признался в ее убийстве

Фото: СУ СК РФ по Омской области

Муж жительницы Омской области Анны Кочкиной, пропавшей без вести в конце июня, признался в ее убийстве, сообщили представители регионального управления Следственного комитета РФ. По словам сотрудников ведомства, мужчина вызвал подозрения у правоохранителей своим поведением. В ходе допроса он рассказал, что зарубил жену топором, сжег и расчленил.

В ходе проведения <...> следственных действий, <...>, подозреваемый признался в содеянном и показал место, где спрятал тело. В настоящее время подозреваемый задержан, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтеры и сотрудники полиции искали Анну Кочкину почти месяц. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

В городе Шахты Ростовской области ранее пропала шестилетняя девочка. В ходе поисковых мероприятий она была найдена живой в квартире 42-летнего мужчины. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека». На допросе он признался, что привел девочку в квартиру. Расследование продолжается, о его ходе будет доложено председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.