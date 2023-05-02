Стала известна мощность взрыва на железной дороге под Брянском SHOT: мощность взрыва на железной дороге под Брянском составила 10 кг в тротиловом эквиваленте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мощность взрыва на железной дороге в Брянской области, который привел к аварии поезда Гомель — Брянск, составляла порядка 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. В результате срабатывания взрывного устройства было уничтожено около шести метров рельсов и четыре бетонные шпалы.

После взрыва образовалась воронка диаметром 1,5 метра и глубиной 2,5 метра. На месте происшествия обнаружены фрагмент молотка, обгоревшие провода, банка из-под краски, а также окурки, две пачки сигарет и пустая упаковка от супа быстрого приготовления.

По сведениям Telegram-канал Baza, взрывчатка на путях могла быть установлена в трех местах, поскольку на поврежденном составе обнаружены три точки контакта. Два других взрыва были значительно слабее — примерно по 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате диверсии сгорели тепловоз и четыре вагона. Кроме того, произошла утечка 12 тонн дизельного топлива.

О взрыве на железной дороге в Унечском районе Брянской области накануне сообщил глава региона Александр Богомаз. В результате с рельсов сошел локомотив и часть вагонов грузового состава, перевозившего нефтепродукты и пиломатериалы. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Утром 2 мая движение поездов на данном участке восстановлено. К работам по ремонту путей было привлечено около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда, в процессе было уложено около 100 метров полотна.