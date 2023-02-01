Стал известен маршрут мероприятий Путина в Волгограде Мамаев Курган, концерт, встреча с молодежью и губернатором: чем займется Путин в Волгограде

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин 2 февраля в Волгограде примет участие в концерте, посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, передает пресс-служба Кремля. До этого он возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане.

Также в программе президента значится встреча с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва». После Путин проведет официальную встречу с губернатором региона Андреем Бочаровым.

2 февраля в городе пройдут военный парад, видеоинсталляция на Мамаевом кургане, концерт под руководством дирижера Юрия Башмета и салют.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что поездка Путина в Волгоград продлится один день. Также он опроверг слухи о переименовании Волгограда в Сталинград после визита президента в город. Накануне в Волгограде дорожные знаки на основных въездах в город временно заменили на надпись «Сталинград». «Переименование» приурочено к 80-летию победы советских войск в сражении, которое стало переломным в Великой Отечественной.