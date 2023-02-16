Спасение щенка из бетонного плена попало на видео На Камчатке спасатели вызволили щенка из-под завалов в заброшенном здании

Фото: 41.mchs.gov.ru

На Камчатке спасатели вызволили щенка из-под завалов в заброшенном здании, сообщает МЧС в своём Telegram-канале. Для спасения собаки экстренным службам пришлось резать бетонные плиты болгаркой, а потом поднимать с помощью гидравлического домкрата.

Все это время щенок лаял и скулил. Именно так он смог привлечь внимание сотрудницы одного из местных предприятий, которая вызвала спасателей.

Несмотря на обезвоживание организма, медицинская помощь ему не потребовалась. А еще у щенка появился свой дом и заботливая хозяйка, — сообщили в МЧС.

В Новочеркасске Ростовской области волонтер приюта для собак «Дядя Феникс» Илья Нурутдинов решился спасти местного пса, который два дня не мог выбраться из замерзшего водохранилища. Мужчина решился привлечь МЧС к делу спасения четвероногого, взял на себя основные риски и провалился под лед.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаки могут пожертвовать собой ради хозяина или сородичей, что является одной из форм проявления питомцем любви.