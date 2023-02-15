Под Ростовом волонтер провалился под лед, вызволяя собаку с водохранилища

Фото: скриншот с видео/vk.com

В Новочеркасске Ростовской области волонтер приюта для собак «Дядя Феникс» Илья Нурутдинов решился спасти местного пса, который два дня не мог выбраться из замерзшего водохранилища, сообщает Telegram-канал Mash. О том, что животное застряло на водоеме, местные жители писали в соцсетях.

Нурутдинов решился привлечь МЧС к делу спасения четырехлапого и взял на себя основные риски. Спасатели примотали к мужчине веревку, а он с лодкой начал приближаться к псу.

В итоге Нурутдинов посадил собаку в судно, но когда они вдвоем подбирались к берегу, животное разнервничалось и начало выпрыгивать. Лед под неспокойной собакой провалился, под воду ушла повредившаяся лодка, но волонтер приюта и собака все-таки оказались на берегу. Выяснилось, что у изнеможденной собаки также выбит глаз.

Ранее сообщалось, что под Саратовом в селе Юрьевка волонтеры обнаружили около сотни мертвых собак и кошек. Замерзшие трупы были упакованы в черные полиэтиленовые мешки и лежали среди мусора, который оставили для вывоза. Тела находились на заднем дворе приюта для бездомных животных «Рич».