Кинолог рассказал, способны ли собаки любить по-настоящему Кинолог Голубев: собаки могут пожертвовать собой ради хозяина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собаки могут пожертвовать собой ради хозяина или сородичей, что является одной из форм проявления питомцем любви, объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он рассказал РИАМО, что вписать в привычное понимание людей об этом чувстве поведение домашних любимцев невозможно, потому что питомцы все же испытывают привязанность, а не любовь. Поэтому говорить о том, что собаки умеют любить по-настоящему в человеческом представлении не стоит.

Конечно, нельзя сравнивать чувства людей и чувства собак, все же социальное поведение человека гораздо сложнее. Но некоторые вещи действительно напоминают нам наше поведение. Собаки, конечно, умеют любить по-своему, если говорить об этом на языке человеческих чувств и эмоций. Они умеют жертвовать собой ради человека или сородичей, проявлять внимание к противоположному полу, — пояснил кинолог.

Ученые объясняют, что собаки способны испытывать радость, гнев, злость, страх, но не способны их анализировать. Строение млекопитающих схоже, поэтому у животных могут проявляться базовые эмоции, которое испытывают люди.

Тем не менее собаки в присутствии человека или сородичей, к которым они хорошо относятся, проявляют радость: виляют хвостом, лают, приносят игрушки и подают другие знаки голосом и телом. Если брать за представление о любви именно привязанность и счастье от общения, то питомцы действительно способны испытывать ее к хозяевам.

Голубев ранее объяснил, что собаки могут общаться друг с другом с помощью звуков, позы, запахов и прикосновений. В коммуникации с сородичами питомец может кусаться и толкаться, передавая эмоции.