Названы способы общения собак друг с другом Кинолог Голубев назвал звуки одним из способов общения собак друг с другом

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Собаки могут общаться друг с другом при помощи звуков, объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» кинолог отметил, что лай и рычание могут использоваться как для охраны границ, так и для привлечения внимания. Он также пояснил, что звуки — это не единственный способ передачи информации между животными.

Собаки используют несколько каналов для обмена информацией: акустический, визуальный и ольфакторный. То есть они общаются между собой, используя звуки, запахи и визуальные сигналы. Помимо того что питомцы лают, воют, рычат, в своем общении они используют тело: поза, положение хвоста, ушей, головы — все это очень много может донести до другого животного или человека, — рассказал Голубев.

Кинолог уточнил, что о состоянии животного расскажет его поза. Так, например, виляние хвостом обычно означает радость и призыв к игре, но если в этот момент собака находится в напряжении, это движение будет сигнализировать о злости. По словам специалиста, напуганные собаки прижимаются к земле, прижимают к голове уши и низко наклоняют голову, чтобы казаться меньше.

С помощью запахов собаки помечают территорию и ищут партнеров. Кроме того, животные, еще будучи щенками, привыкают к прикосновениям, объяснил кинолог. В коммуникации с другими собаками питомец может кусаться и толкаться, передавая эмоции.

Ранее Голубев призвал уделять должное внимание собаке, потому что положительные эмоции благоприятно влияют на продолжительность жизни домашнего любимца. С питомцем также следует разучивать новые команды и повторять старые, чтобы поддерживать активность работы мозга собаки.