04 января 2026 в 11:31

Житель Подмосковья попал под тепловоз и застрял

Подмосковные спасатели извлекли раненого мужчину из-под тепловоза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина оказался под тепловозом на участке Ожерелье — Пурлово, сообщили в Мособлпожспасе. Для его извлечения спасателям пришлось сначала заблокировать движение поезда, а затем в узком пространстве под колесами аккуратно заводить под мужчину носилки.

Спасатели буквально проползли под тепловозом, чтобы деблокировать раненого и передать его врачам. Личность мужчины установить не удалось: документов при нем не было, а говорить он не мог из-за шока и тяжелого состояния.

У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом голени и сильное переохлаждение — мужчина долгое время пролежал на морозе. В спасении участвовали не только сотрудники МЧС, но и полиция, железнодорожники и медики скорой помощи.

Пострадавший после оказания ему психологической поддержки был оперативно транспортирован в машину скорой помощи, — уточнил заместитель начальника Евгений Закатаев.

Мужчину отправили в больницу, где его реабилитацией займутся медики. Правоохранительные органы выясняют, как он оказался на путях в ночное время.

Ранее в Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. Прохожие попытались ему помочь, но до приезда спасателей их усилия не дали результата. Инцидент произошел в Автозаводском районе на озере Земснаряд. Мужчину удалось обвязать веревкой и вытащить на сушу.

