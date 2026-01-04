Житель Подмосковья попал под тепловоз и застрял

Мужчина оказался под тепловозом на участке Ожерелье — Пурлово, сообщили в Мособлпожспасе. Для его извлечения спасателям пришлось сначала заблокировать движение поезда, а затем в узком пространстве под колесами аккуратно заводить под мужчину носилки.

Спасатели буквально проползли под тепловозом, чтобы деблокировать раненого и передать его врачам. Личность мужчины установить не удалось: документов при нем не было, а говорить он не мог из-за шока и тяжелого состояния.

У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом голени и сильное переохлаждение — мужчина долгое время пролежал на морозе. В спасении участвовали не только сотрудники МЧС, но и полиция, железнодорожники и медики скорой помощи.

Пострадавший после оказания ему психологической поддержки был оперативно транспортирован в машину скорой помощи, — уточнил заместитель начальника Евгений Закатаев.

Мужчину отправили в больницу, где его реабилитацией займутся медики. Правоохранительные органы выясняют, как он оказался на путях в ночное время.

