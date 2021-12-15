Совфед одобрил закон об организации публичной власти в субъектах

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 15 декабря закон об организации публичной власти в российских субъектах, передаёт ТАСС. Он определяет общий срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание на этом посту дольше двух сроков подряд. По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, документ конкретизирует ряд положений.

Подробно и детально расписаны очень многие вещи, которые раньше были [обозначены] только крупными мазками, — сказал Клишас.

За одобрение закона высказались 146 сенаторов, четверо проголосовали против него.

Накануне закон в третьем, окончательном чтении приняла Госдума. Ожидается, что закреплённые в нём нормы позволят повысить качество парламентского контроля на региональном уровне.

Закон даёт право губернаторам избираться более чем на два срока подряд и запрещает главам регионов называться президентами. Кроме того, вводится единый срок полномочий для губернаторов и региональных парламентов (пять лет). Также региональным парламентам предоставляется возможность работать дистанционно.

Согласно законопроекту, президент может снять с должности главу региона в связи с утратой доверия или после выражения ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что глава государства может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.