Сотрудников перевозчика в Сургуте проверят после инцидента с ребёнком с ДЦП

Мэр Сургута Александр Филатов инициировал служебное расследование после того, как из кондуктор высадила из автобуса ребёнка с ДЦП, сообщает «Газета.Ru». Как только появится какое-то решение, СМИ об этом оповестят, сказала начальник управления массовых коммуникаций администрации Сургута Вероника Крылович. Сейчас, по её словам, «идут очень серьёзные разбирательства» в отношении сотрудников «Сургутского производственного объединения пассажирского автотранспорта».

Как только это видео было выложено в интернет, через 10 минут о ситуации доложили главе города Андрею Сергеевичу Филатову. Он моментально дал распоряжение провести служебное расследование. Комиссия была собрана в течение 12 минут. Сейчас она анализирует материалы с видеокамер, а также материалы, которые есть в публичном доступе, сделанные мальчиком, — сказала Крылович.

Об инциденте рассказала в соцсетях мама ребёнка Елена Ермакова. По её словам, водитель проехал мимо остановки, а её сын не среагировал из-за проблем с речью и ДЦП. После он был вынужден идти домой пешком при температуре на улице минус 17 градусов.

Ранее в в деревне Подушкино Московской области водитель высадил из автобуса 12-летнюю девочку, которой не хватило денег на оплату проезда. При этом с весны 2021 года в России действует запрет на высаживание из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет.