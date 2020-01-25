https://static.news.ru/photo/137cc8ee-3f92-11ea-b1e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штатный орнитолог петербургского аэропорта Пулково по непонятной причине застрелил собаку неподалёку от перехватывающей парковки. Свидетелем расправы стали таксисты. Они говорят, что пуля могла попасть и в людей.

Один из таксистов рассказал изданию «Фонтанка», что всё произошло в 14:20 по местному времени. Он увидел служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками на территории аэропорта. Окно машины открылось, и из него выстрелили в собаку. По словам таксиста, пёс так и остался лежать за забором и «долго визжал».

По данным издания, стрелку предстоит пройти медосвидетельствование. Администрацию Пулково не убедило его объяснение случившегося тем, что животное, как посчитал орнитолог, могло выбежать на взлётно-посадочную полосу. Кроме того, там отметили, что в функции орнитолога аэропорта входит лишь отпугивание пернатых из специального оружия (прототип ракетницы).

Со стрелком работают сотрудники линейного отдела полиции в Пулково. Ему грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

Ранее NEWS.ru писал о гибели двух кошек в аэропорту Шереметьево на рейсе «Аэрофлота». Грузчики кидали переноски с животными с такой силой, что звери получили несовместимые с жизнью травмы. Хозяин питомцев заявил, что компания должна самостоятельно инициировать уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными» и разобраться с работниками, ответственными за гибель его кошек. Если «Аэрофлот» этого не сделает, он обещает сам пойти в полицию.