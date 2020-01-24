https://static.news.ru/photo/c9f05c74-3eb8-11ea-b23a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Аэрофлот» пообещала пересмотреть правила транспортировки переносок с животными во всех аэропортах после инцидента с гибелью двух кошек во время перелёта. Они следовали рейсом Нью-Йорк — Москва — София и умерли во время пересадки в аэропорту Шереметьево.

«Аэрофлот» искренне сожалеет о сложившейся ситуации. Инцидент находится в зоне ответственности компании Шереметьево Хэндлинг. В настоящее время сотрудники Шереметьево Хендлинг ведут переговоры с хозяином питомцев, — сообщили изданию «Подъём» в авиакомпании.

Как рассказал изданию BAZA хозяин питомцев, животные погибли от внутреннего кровоизлияния. Оказалось, что грузчики в буквальном смысле швыряли переноски с животными. Ещё одна кошка мужчины, следовавшая этим же рейсом, получила обморожение.

Пассажир заявил, что компания должна самостоятельно инициировать уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными» и разобраться с работниками, ответственными за гибель его кошек. Если «Аэрофлот» этого не сделает, он обещает сам пойти в полицию.

Перевозчик заявил, что приложит все усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности.

Ранее NEWS.ru писал об истории с толстым котом Виктором. Его не пустили на борт «Аэрофлота» из-за правил, согласно которым вес животного не должен превышать восьми килограммов вместе с переноской, в то время как кот весил 10 килограммов. Из-за этого Виктор должен был лететь в багажном салоне.

Хозяин отказался передавать своего любимца в багаж, испугавшись, что кот погибнет. Он сдал билеты, после чего подыскал похожую кошку, но меньшего веса, прошёл с ней регистрацию на следующий рейс, а в салон самолёта пронёс уже своего толстого кота. Узнав о нарушении правил, «Аэрофлот» лишил Михаила накопленных ранее бонусных миль. После этого один из крупных брокеров, чьё имя не называется, решил подарить владельцу акции «Аэрофлота».