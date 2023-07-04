Соседи рассказали о погибших от отравления подростках в Новосибирске Соседи погибшего от отравления подростка в Новосибирске: родители мальчика были на даче

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске в квартире на улице Демакова нашли тела 17-летней девушки и 18-летнего парня. По версии следствия, подростки погибли от отравления неизвестными веществами. Предполагалось, что виной мог стать вейп, который обнаружили рядом с телом девушки. Однако экспертиза данную версию не подтвердила. Соседи рассказали «КП-Новосибирск», что в тот день родители мальчика уехали на дачу, и он решил собрать друзей. Кроме того, в квартире помимо погибших находился еще один знакомый подростка, который оставил их.

В тот день его родители уехали на дачу, и он, видимо, решил собрать друзей на вечеринку. Пришла его подруга, ей 17, школьница, и еще один знакомый. То есть всего в квартире их было трое. <...> Третий, кто был с ними в квартире, просто сбежал, — сообщили местные жители.

Тела погибших обнаружили родители парня, которые вернулись с дачи на следующий день. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину трагедии.

Ранее сообщалось только об одной погибшей — школьнице. Возле ее тела были найдены вейп и три флакона с жидкостью для него, вещество отправили на экспертизу. Уточняется, что девочка росла в полной семье и не состояла на учете в психоневрологическом диспансере.