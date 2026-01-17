Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 17:11

Сообщения о пытках петербурженки на Кубани дошли до Бастрыкина

Следователи проверят информацию об издевательствах над петербурженкой на Кубани

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки информации об избиении и незаконном удержании жительницы Санкт-Петербурга в Краснодарском крае, сообщили в ведомстве. Инцидент, по информации СМИ, связан с трансляцией насилия в соцсетях ради денежных сборов.

Поводом стало обращение председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной. В сообщении говорится, что девушку силой держат в квартире, применяют к ней физическое насилие, снимают все на камеру и выкладывают в интернет.

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю по данному факту проводится проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), — заявили в ведомстве.

Ранее 85-летняя жительница Тулы умерла после встречи с 33-летним мужчиной. Свидание, которое состоялось после знакомства в приложении, перетекло в секс, но в итоге закончилось конфликтом. Кавалер избил пенсионерку и ушел.

