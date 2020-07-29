Собянин заявил о восстановлении экономики Москвы

https://static.news.ru/photo/8aa36fb6-d1a7-11ea-80af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии экономики столицы. По его словам, ситуация возвращается к показателям до пандемии коронавируса.

Он отметил, что сейчас активно развивается сфера онлайн-торговли. При этом продажи в торговых центрах снизились, передаёт РИА Новости.

В целом мы видим, как объём экономики восстанавливается, — сказал он в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Градоначальник добавил, что объём оборота услуг и торговли сейчас выше, чем в прошлом году.

Обрабатывающая промышленность работает примерно на том же уровне, который был и в прошлом году, торговля и услуги на сегодняшний день по объёму уже чуть выше, чем в прошлом году, — цитирует его «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится минимум до конца августа 2020 года. Об этом Собянин также рассказал в ходе совещания с Путиным.