Собянин: запрет на массовые мероприятия в Москве сохранят до конца лета

https://static.news.ru/photo/2873f556-d191-11ea-89a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится минимум до конца августа 2020 года, заявил мэр мегаполиса Сергей Собянин 29 июля 2020 года во время онлайн-совещания по поводу эпидемиологической обстановки в России. Заседание проводит глава РФ Владимир Путин.

Мы пока не будем снимать ограничения на проведение массовых мероприятий до конца августа, — заявил градоначальник.

Чиновник добавил, что количество вновь выявляемых случаев COVID-19 в Москве, по данным на 29 июля, по сравнению с пиковым периодом упало в 10 раз. В тоже время мэр отметил, что расслабляться ещё рано.

Пандемия COVID-19 охватила свыше 200 государств мира. Соединённые Штаты Америки, где выявили более 4,4 млн случаев заражения, занимают первое место по темпам заболеваемости. На втором и третьем местах находятся Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (около 1,5 млн).

Россия занимает четвёртое место. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 828,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 620,3 тысячи пациентов, умерли 13,6 тысячи.

Медики вылечили 8116 человек от COVID-19 за последние сутки в РФ. За всё время пандемии в стране выздоровели 620 333 пациента. Специалисты также выявили 5475 новых случаев COVID-19 в РФ за минувшие 24 часа, писал NEWS.ru.