Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в столичных госпиталях

Количество вновь выявленных больных и госпитализаций пациентов с COVID-19 в столичных госпиталях продолжает снижаться, что даст возможность перенаправить большое число больниц на плановую работу. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

В ходе осмотра после комплексной реконструкции здания кoнсультативно-диагностического центра № 6, филиала № 5 на ул. Маршала Федoренко в районе Западное Дeгунино Сoбянин отметил самоотверженную работу медиков. По словам градоначальника, сейчас большая нагрузка ложится на врачей, медсестёр, которые работают в выездных бригадах, КT-центрах.

Должен сказать, что у нас уже четыре недели подряд идёт снижение заболеваемости. По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернётесь к своей нормальной работе, — цитирует его агентство.

Ранее мэр столицы подчеркнул, что ситуация с корoнавирусом в мегаполисе остаётся сложной, но основные показатели улучшаются. За последний месяц более 2 млн жителей Москвы сделали прививку от CОVID-19. Он добавил, что шесть тысяч ковидных коек будут перепрофилированы в обычный режим работы.

Ранее Собянин сообщил, что с 19 июля система QR-кодов становится необязательной. По его словам, она свою задачу выполнила.