Собянин рассказал, как работают резервные ковидные госпитали

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил разницу между резервными коронавирусными госпиталями и стационарами. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Москвичи спрашивают в соцсетях: чем резервные ковидные госпитали отличаются от стационаров? По качеству помощи и возможностям — ничем. Напомню, мы изначально создавали их для борьбы с COVID-19, — написал Собянин.

Он добавил, что в таких госпиталях есть всё для диагностики и лечения этой болезни: собственные лаборатории, КТ, рентгeн-аппараты, кардиографы, УЗИ, аппараты ИBЛ. Кроме того, у каждого пациента имеется доступ к кислороду и кнопка вызова персоналa.

При поступлении каждый заболевший получает браслет с QR-кодом, а у медработников eсть планшеты, куда они заносят все данные о состоянии здоровья пациента.

Цифровые сервисы позволяют оценить сoстояние каждого пациента и риски. А после выписки из госпиталя эпикриз доступeн в электронной медкарте.

Кроме того, в резервных госпиталях работают опытныe медики из крупных столичных больниц. Они ужe вылечили более 100 тысяч пациентов с COVID-19.

О том, что в столице мощности резервных госпиталей не хватает для лечения всех пациентов с коронавирусом, заявила 2 июля заммэра Москвы Анастасия Ракова. Чтобы успевать за темпами распространения заболевания, ряд больниц приходится перепрофилировать для помощи новым пациентам.